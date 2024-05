Atletica - Zaynab Dosso da sogno | nuovo record italiano con 11 02 VIDEO

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ad aprire la giornata deidel Meeting di Savona è stata, seguita pochi minuti dopo da Leonardo Fabbri e Mattia Furlani. La velocista nata in Costa d’Avorio e cresciuta in provincia di Reggio Emilia ha abbassato ildei 100 metri femminili a 11.02 nella finale vinta, superando il suo stessostabilito poco prima in semifinale a con 11.12. Di seguito ildell’impresa di. ILSportFace.

