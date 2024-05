Atletica - regionali master Domina la Sef Macerata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La Sefha chiuso al primo posto la fase regionale dei campionati societàcon la squadra maschile e con quella femminile. La manifestazione si è tenuta allo stadio Helvia Recina “Pino Brizi” ed è stata organizzata proprio dalla Sef. Alla fine delle gare è stata stilata la classifica femminile: Sef9.902 punti; Sef Stamura Ancona 9.857,Osimo 9.618. La graduatoria maschile: Sef9.576 punti;Osimo 7.782 punti;Elpidiense Avis Aido 6.953. Sono punteggi che fanno ben sperare il sodalizio per l’accesso alle alle finali nazionali in programma per la metà di luglio a San Biagio di Callalta (Treviso), dove si confronteranno le migliori 24 società d’Italia. Sono stato 38 gli atleti (22 ...