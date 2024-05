Atletica | meeting Savona - Fabbri record italiano peso con 22,95 e Dosso primato a 11 02 nei 100

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.23. Al via tra poco i 100 ostacoli con queste protagoniste: 1 549 13.21 12.90 DI LAZZARO Elisa maria 1998 W ITA ITALYBO011 C.S. CARABINIERI SEZ. Atletica 2 542 13.08 CARMASSI Giada 1994 W ITA ITALYRM052 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00: record DEL MONDO UNDER 20 DI MATTIA Furlani! !!! 8.36 ED E’ record PERSONALE PER IL GIOVANE AZZURRO! Giornata magica per l’ Atletica italiana a Savona ! Vento favorevole di 1.4 17.58: Nel lungo si ...

Mattia Furlani vola a Savona: record del mondo under 20 di salto in lungo con 8,36 - Mattia Furlani vola a savona: record del mondo under 20 di salto in lungo con 8,36 - Il talento cresciuto nella Studentesca Milardi e oggi in forza alle Fiamme Oro con 8,36 ha fatto il record mondiale under 20 di salto in lungo al meeting Internazionale di savona. La misura è arrivata ...

Atletica, Zaynab Dosso batte il record italiano 100 metri in 11"12 - Atletica, Zaynab Dosso batte il record italiano 100 metri in 11"12 - Oggi pomeriggio nelle batterie del tredicesimo meeting Città di savona al campo sportivo della Fontanassa, Zaynab dopo quasi 23 anni ha mandato in archivio lo storico primato nazionale della veneta ...

LIVE Atletica, Meeting Savona 2024 in DIRETTA: sotto la pioggia in gara Fabbri, Furlani e Dosso - LIVE Atletica, meeting savona 2024 in DIRETTA: sotto la pioggia in gara Fabbri, Furlani e Dosso - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.08: Diluvia a savona. Queste le protagoniste della seconda semifinale dei 100 femminili: 1 510 11.07 PEREZ ...