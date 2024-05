Atletica - Mattia Furlani tesse la tela da Spiderman | record del mondo under 20! Salto funambolic - Howe è vicinissimo

Mattia Furlani ha fatto il proprio esordio stagionale all’aperto. Il giovane talento tricolore del salto in lungo, che durante l’inverno ha conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali Indoor e ha siglato il record italiano in sala (8.34 metri ad ...

La DIRETTA LIVE della seconda tappa della Diamond League di atletica leggera 2024 a Suzhou : tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Dopo il season opening della scorsa settimana a Xiamen, si rimane in Cina con il secondo appuntamento, che vedrà ...

Prosegue la Wanda Diamond League 2024 di atletica leggera, con la seconda tappa in programma sabato 27 aprile in Cina a Suzhou. Nel massimo circuito mondiale i migliori atleti al mondo sono pronti a sfidarsi in pista e in pedana per proseguire la ...