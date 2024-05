Atletica - Leonardo Fabbri show | 22 9 - nuovo record italiano VIDEO

Leonardo Fabbri ha tuonato in maniera perentoria al Meeting di Savona, gettando il peso a 22.95 metri. Il vicecampione del mondo ha così siglato il nuovo record italiano, migliorando di quattro centesimi la storica bordata che Alessandro Andrei ...

Zaynab Dosso e Leonardo Fabbri erano i protagonisti più attesi della 13esima edizione del Meeting internazionale Città di Savona 2024 e hanno deciso non di prendersi la scena, ma di fare qualcosa in più. Una giornata storica, l’ennesima, per ...