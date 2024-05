Atletica leggera - Under 23 | l’impresa Titolo italiano assoluto per Bedini

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Nicolò, classe 2002, del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar, a Potenza, si è laureato campione23 sui 10mila metri in pista, con il tempo di 29’40’38’’.completa la tripletta di titoli tricolori, dopo avere vinto, in precedenza, ilnazionale nei 3mila in pista indoor e nel cross. Tra i biancoverdi del club del presidente Graziano Poli, buon sesto postoper Lorenzo Brunier, classe 1996, in 29’41’’03. Settimana felice, dunque, per il Parco Alpi Apuane, tra pista, strada e trail. A Feletto di Udine, alla quarta edizione del circuito di "Coppa Friuli", vittoria assoluta per Francesco Nardone; a Pappiana (Pisa), alla "Rossini corre", vittoria assoluta per Andrea Nannizzi e Alice Parducci; successo di categoria ...

