Atletica - Larissa Iapichino vince all’esordio! Battuto il bronzo mondial - misura in crescendo

(Di mercoledì 15 maggio 2024)ha vinto la sua gara di esordio stagionale all’aperto. La toscana si è imposta nel salto in lungo nel Meeting di Kallithea (alle porte di Atene),ndo questa prova per il secondo anno consecutivo (dodici mesi fa fece festa con un 6.83 controvento, prima dire tre tappe consecutive di Diamond League e di chiudere al quinto posto aii). La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, si è espressa in 6.65 metri con 0,9 m/s di vento favorevole in occasione dell’ultimo tentativo, a successo già acquisito. La 21enne fiorentina aveva incominciato la gara con un balzo da 6.57 metri, facendo i conti con una brezza in faccia di ben 1,3 m/s. Successivamente aveva saltato 6.30, aveva rinunciato alla terza prova e aveva proseguito con due nulli. L’azzurra ha ...

Larissa Iapichino si appresta a fare il proprio esordio stagionale all’aperto. La toscana sarà protagonista ad Atene nel pomeriggio di mercoledì 15 maggio (ore 16.15 italiane, in contemporanea con il Meeting di Savona). La figlia di Fiona May, ...

Iapichino vince all’esordio: 6,65 in Grecia - iapichino vince all’esordio: 6,65 in Grecia - Netto successo a Kallithea dell’azzurra con il miglior salto all’ultimo tentativo dopo essere stata in testa per tutta la gara davanti alla romena bronzo mondiale Rotaru (6,47) Debutto vincente nella ...

Leonardo Fabbri centra il nuovo record italiano nel getto del peso: 22.95 metri - Leonardo Fabbri centra il nuovo record italiano nel getto del peso: 22.95 metri - atletica, GETTO DEL PESO - Al meeting di Savona Leonardo Fabbri centra il nuovo record italiano nel lancio del peso: 22.95 metri la misura lanciata da Fabbri ...

Zaynab Dosso corre i 100 metri in 11"02: è il nuovo record italiano al meeting internazionale di Savona - Zaynab Dosso corre i 100 metri in 11"02: è il nuovo record italiano al meeting internazionale di Savona - MEETING SAVONA - Pomeriggio da sogno per la velocista azzurra che, dopo avere stabilito il nuovo primato nazionale nelle batterie, migliora ulteriormente il tem ...