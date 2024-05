Atletica | i risultati delle gare di decathlon e delle prove multiple Mazzanti è ancora inarrestabile | trascina la Sacmi Avis al successo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L’Imolaha ottenuto beidai Campionati di società dia Modena. Andreatrionfa, migliora i primati personali ei decatleti che vincono il titolo di società. Enea Zaccarini è oro tra gli Juniores con tanti Pb e il minimo per i campionati italiani di categoria, gli allievi conquistano il secondo posto in classifica del Cds grazie ad Alessandro Tampellini, Luca Martelli e Chris Garsone, tutti al primato personale. Andreacolleziona un record personale dietro l’altro. Comincia il sabato migliorandosi sui 100 col crono di 11“08 che vale 843 punti. Poi vince i 400 in 49“95 e corre in 15“43 sui 110 hs. La ciliegina sulla torta arriva sui 1.500 metri con il tempo di 4’55“68 per un totale di ...