Atletica - Fabbri e Dosso da record a Savona nel peso e nei 100 metri Furlani vola nel lungo

(Di mercoledì 15 maggio 2024), 15 maggio 2024 – Sono arrivati due primati grandiosi dal Meeting di, insieme a un primato eccezionale nella categoria Under 20. Con competizione ancora in corsa, intanto l’Italia esulta grazie ai risultati eccezionali di Leonardo, Zaynabe Mattiaha superato il primato di 22,91 e va oltre 4 centi. La misura del nuovoitaliano, che cade dopo 37 anni, è quello di 22,95. Lo aveva realizzato il campione olimpico Alessandro Andrei.diventa il quinto della storia al mondo e il secondo europeo di tutti i tempi. Ed è ancora leader stagionale.registra sul traguardo dei 100il tempo fantastico di 11.02 e batte ...

Daniele Inzoli si è scatenato al Meeting di Savona , dimostrando di essere un eccellente prospetto del salto in lungo e di avere di fronte a sé un futuro radioso . Nella gara vinta da Mattia Furlani con un superbo 8.36 (nuovo record del mondo under ...

Zaynab Dosso ha illuminato il Meeting di Savona , correndo i 100 metri in un superbo 11.02 (0,9 m/s di vento a favore) e siglando così il record italiano. Dopo essersi espressa in 11.12 in batteria sotto l’acqua (ritoccando di due centesimi il ...

Incredibile Fabbri! Record italiano di lancio del peso e quinto atleta all time - Incredibile Fabbri! Record italiano di lancio del peso e quinto atleta all time - Zaynab Dosso corre sempre più veloce e al Meeting di savona è entrata ufficialmente in una nuova dimensione in campo internazionale. Dopo essersi espressa in 11.12 sotto il diluvio in batteria e aver ...

Rimane incastrato in un macchinario: morto un operaio in un’azienda a Fornaci di Barga - Rimane incastrato in un macchinario: morto un operaio in un’azienda a Fornaci di Barga - Incidente mortale sul lavoro nel tardo pomeriggio di mercoledì alla Kme Europametalli di Fornaci di Barga (Lucca), azienda metallurgica per la lavorazione del rame. Da quanto si apprende, un operaio è ...

Meeting di Savona, edizione dei record. Mura: “Abbiamo riscritto la storia dell’atletica mondiale” - Meeting di savona, edizione dei record. Mura: “Abbiamo riscritto la storia dell’atletica mondiale” - savona. “Abbiamo riscritto la storia dell’atletica italiana e mondiale. La prima volta lo abbiamo fatto Yipsi Moreno nel lancio del martello che poi aveva fatto il record del mondo”. Lo dice pochi ...