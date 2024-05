Atletica - due record italiani a Savona | super Dosso nei 10 - Fabbri supera lo storico primato di Andrei nel peso

(Di mercoledì 15 maggio 2024), 15 maggio – Il meeting didiinizia col botto. Anzi con due, in circa un minuto... Il primo merito in termini cronologici è di Zanyab, azzurra 24enne che nella batteria dei 100 metri sotto una pioggia battente, stabilisce in un primo tempo il nuovoitaliano sulla distanza con il tempo di 11"12 migliorando di due centesimi ilche lei stessa deteneva in coabitazione con Manuela Levorato. Poi sia: in finale stampa un clamoroso 11”02 che è un biglietto da visita bellissimo verso i Giochi.vanta un bronzo nella 4x100 agli Europei di Monaco nel 2022, e agli ultimi Mondiali indoor, a Glasgow, ha conquistato sempre il bronzo nei 60 metri. Anche nello sprint al coperto detiene il...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.23. Al via tra poco i 100 ostacoli con queste protagoniste: 1 549 13.21 12.90 DI LAZZARO Elisa maria 1998 W ITA ITALYBO011 C.S. CARABINIERI SEZ. Atletica 2 542 13.08 CARMASSI Giada 1994 W ITA ITALYRM052 ...

