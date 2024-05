Atletica - Daniele Inzoli promette un futuro radioso | record del mondo under 16! Salta lunghissimo a Savona

(Di mercoledì 15 maggio 2024)si è scatenato al Meeting di, dimostrando di essere un eccellente prospetto del salto in lungo e di avere di fronte a sé un. Nella gara vinta da Mattia Furlani con un superbo 8.36 (nuovodel20, a undici centimetri dal primato italiano assoluto di Andrew Howe), anche il 15enne ha avuto modo di fare parlare di sé dall’alto di un talento cristallino ed è volato a 7.90 metri con 1,4 m/s di vento favorevole. Gesto tecnico rimarchevole da parte del classe 2008 (spegnerà le candeline il 12 agosto), che in occasione del terzo tentativo sulla pedana della Fontanassa ha firmato il nuovodel16. Il lombardo ha infatti ritoccato di cinque ...

