Atalanta-Juventus - scontri tra tifoserie sull’A1 | interviene la polizia

(Di mercoledì 15 maggio 2024) A poche ore dalla finale di Coppa Italia tra, si sono verificati deglinel tratto toscano dell’A1, in provincia di Arezzo, all’altezza di San Giovanni Valdarno. In un area di parcheggio, i tifosi dell’hanno infatti incrociato dei tifosi bianconeri proveniente da Milano. Ne è nata dunque una scazzottata – riporta l’Ansa – con tanto di lancio di oggetti che ha reso necessario l’arrivo della. Proprio alla vista delle forze dell’ordine, i sostenitori delle due squadre sono scappati via, lasciando per terra bottiglie e lattine. In un’altra area di servizio, Arno, il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha invece impedito che le duevenissero a contatto. SportFace.

