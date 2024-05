Atalanta-Juventus - scontri fra tifosi lungo la A1 | partiti sassi e fumogen - coinvolti circa in 100

Ascoli , 11 maggio 2024 – E’ pesante il bilancio degli incidenti avvenuti ieri sera al termine di Ascoli -Pisa che ha sancito la retrocessione della squadra bianconera in Serie C. A fine partita è esplosa la rabbia degli ultras che hanno assediato lo ...

Coppa Italia, Atalanta-Juventus: sassi e fumogeni tra tifosi sull’autostrada A1 a Firenze e Arezzo - Coppa Italia, Atalanta-Juventus: sassi e fumogeni tra tifosi sull’autostrada A1 a Firenze e Arezzo - FIRENZE – Un paio di episodi hanno visto la contrapposizione, fortunatamente senza feriti, tra tifosi atalantini e juventini sull’autostrada A1, mentre si dirigevano verso Roma dove stasera, 15 maggio ...