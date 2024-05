Atalanta-Juventus oggi in tv in chiaro | canale - orario e streaming finale Coppa Italia 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Alle 21:00 di, mercoledì 15 maggio,scenderanno in campo in occasione delladi. Questa sarà la sestadel torneo nella storia della Dea. Dopo aver vinto il trofeo nella stagione 1962/63 contro il Torino, la squadra bergamasca ha perso tutte le quattro finali successive dellanazionale, l’ultima nel 2019 con Gasperini alla guida. Laè sia la squadra che ha disputato più finali (21 prima di questa) nella storia dellasia quella che ha vinto più volte la competizione (14). La partita – che sarà arbitrata da Fabio Maresca di Napoli – sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su ...