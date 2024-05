Atalanta-Juventus LIVE 0-1 | che occasione per Lookman

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.51 Juventus che parte arrembante e trova il gol con Dusan Vlahovic, Atalanta che soffre senza lo squalificato Scamacca al centro dell’attacco. A tra poco per il secondo tempo! 45? finisce il primo tempo, ...

TJ - Atalanta-Juventus 0-1 - Si riparte, via al secondo tempo. Subito un cambio per Gasperini - TJ - atalanta-juventus 0-1 - Si riparte, via al secondo tempo. Subito un cambio per Gasperini - 17:28 - A ROMA ANCHE LE LEGGENDE BIANCONERE - A Roma ci sono anche le leggende della Juventus che si sono ritrovate per passare del tempo insieme. Tra i presenti ci sono Marchisio, Borriello, Padovano ...

Juventus, Giuntoli sul calciomercato: la risposta sull’arrivo di Koopmeiners - Juventus, Giuntoli sul calciomercato: la risposta sull’arrivo di Koopmeiners - Atalanta e Juventus sono all’intervallo della finale di Coppa Italia ... Sono le parole del Football Director bianconero a ’Coppa Italia live’. “Una vittoria stasera quanto può spostare in funzione ...

Coppa Italia - Primo tempo alla Juventus, per ora decide Vlahovic - Coppa Italia - Primo tempo alla Juventus, per ora decide Vlahovic - Un gol di Vlahovic in apertura di sfida sta decidendo la finalissima della Coppa Italia targata 2023/2024 tra la Juventus e l'Atalanta all'Olimpico di Roma. Il gol del serbo, al momento, vale l'unico ...