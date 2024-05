Atalanta-Juventus - la MOVIOLA LIVE | regolare il gol di Vlahovic

Atalanta Juventus 0-0 LIVE: comincia il match - Atalanta Juventus 0-0 LIVE: comincia il match - A Roma, il match valido per la finale di Coppa Italia 2023/2024 tra Atalanta e Juventus: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Allo Stadio Olimpico di Roma, Atalanta e Juventus si affrontano ...

Atalanta-Juventus, la MOVIOLA LIVE - atalanta-juventus, la moviola LIVE - Juventus e Atalanta si affrontano nella finale di Coppa Italia 2024 allo stadio Olimpico. Non una novità visto che solo tre anni fa le due squadre si sono.

Atalanta – Juventus: la finale di Coppa Italia è in onda ADESSO! - Atalanta – Juventus: la finale di Coppa Italia è in onda ADESSO! - L'Atalanta per la storia, la Juventus per ritrovare morale: la finale della Coppa Italia 2023/24 è in onda ADESSO!