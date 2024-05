Atalanta Juventus - infortunio De Roon | esce in LACRIME

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, De Roon ; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; De Ketelaere. All. Gasperini. JUVENTUS (3...

Tegola per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Nel corso della finale di Coppa Italia contro la Juventus, il capitano Marten De Roon – nel tentativo di recuperare su Dusan Vlahovic e salvare lo 0-2 – ha messo male la gamba e si è subito buttato a ...

In difesa arretra ancora de roon insieme a Hien e Djimsiti. Pasalic fa coppia con Ederson in mezzo al campo.

17:28 - A ROMA ANCHE LE LEGGENDE BIANCONERE - A Roma ci sono anche le leggende della juventus che si sono ritrovate per passare del tempo insieme. Tra i presenti ci sono Marchisio, Borriello, Padovano ...

Hien, rigore clamoroso su Vlahovic: per Maresca e il Var tutto a posto - Hien, rigore clamoroso su Vlahovic: per Maresca e il Var tutto a posto - Negato un penalty solare ai bianconeri al 9' del secondo tempo, nel silenzio sconcertante di direttore di gara e ancora di più degli addetti al controllo televisivo ...