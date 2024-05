Atalanta Juventus - Giuntoli | Coronamento di un’annata importante

Cristiano Giuntoli , football director della Juventus , ai microfoni di “Coppa Italia Live” sul canale 20, ha risposto a domande su quello che avverrà nelle prossime settimane in casa bianconera: “Allegri ha detto che se dovesse lasciare la Juve, ...

In vista del prossimo Calciomercato Juventus e Milan si preparano a lottare per il cartellino di Ugarte: Giuntoli sfida Furlani La stagione di Milan e Juventus è stata ben al di sotto delle aspettative e in vista della prossima estate entrambe le ...