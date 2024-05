Atalanta-Juventus - finale di Coppa Italia | probabili formazioni e diretta TV

Finale di Coppa Italia , il racconto della giornata da Roma 12.30 – In arrivo c’è anche il co-chairman Stephen Pagliuca, che non ha voluto mancare all’appuntamento finora più importante della stagione nerazzurra. 11.30 – L’arrivo dei bus è previsto ...

La Finale di Coppa Italia a Roma tra Atalanta e Juventus è in programma stasera, mercoledì 15 maggio all'Olimpico. Ecco il piano mobilità, le strade chiuse , gli orari dei mezzi e come arrivare allo stadio.Continua a leggere

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 15 maggio, si assegna l’ultimo trofeo del calcio Italiano e all’Olimpico tra Atalanta e Juve c’è in palio la coppa Italia, ovvero la possibilità per Gasperini di alzare il primo trofeo sulla ...