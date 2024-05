Atalanta-Juventus - De Roon esce in lacrime | brutto infortunio per lui

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tegola per l’di Gian Piero Gasperini. Nel corso della finale di Coppa Italia contro la, il capitano Marten De– nel tentativo di recuperare su Dusan Vlahovic e salvare lo 0-2 – ha messo male la gamba e si è subito buttato a terra piangendo per la disperazione. L’olandese è stato sostituito al sessantacinquesimo: al suo posto è entrato Toloi. Il sospetto è che Derischia di saltare anche la finale di Europa League con il Bayer Leverkusen della settimana prossima. E sarebbe una beffa tremenda. SportFace.

Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali - atalanta-juventus, le formazioni ufficiali - Questa sera, ore 21, Atalanta e Juventus si contenderanno la Coppa Italia. Di seguito le formazioni ufficiali della Finale. Atalanta: Carnesecchi; De roon, Hien ...

TJ - Atalanta-Juventus 0-1 - Si riparte, via al secondo tempo. Subito un cambio per Gasperini - TJ - atalanta-juventus 0-1 - Si riparte, via al secondo tempo. Subito un cambio per Gasperini - 17:28 - A ROMA ANCHE LE LEGGENDE BIANCONERE - A Roma ci sono anche le leggende della Juventus che si sono ritrovate per passare del tempo insieme. Tra i presenti ci sono Marchisio, Borriello, Padovano ...

Juventus e Atalanta si giocano la Coppa Italia - Juventus e Atalanta si giocano la Coppa Italia - AGI - È iniziata subito con la marcia più alta la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta allo stadio Olimpico di Roma. I bianconeri sono passati subito in vantaggio grazie alla rete realizzata ...