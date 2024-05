Atalanta Juventus 0-1 LIVE | palo di Lookman

(Di mercoledì 15 maggio 2024) A Roma, il match valido per la finale di Coppa Italia 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAllo Stadio Olimpico di Roma,si affrontano nel match valido per la finale di Coppa Italia 2023/24. CRONACA 89? AMMONIZIONE BREMER. Cartellino giallo per perdita di tempo 83? TRAVERSA JUVE.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 78? palo di Lookman dalla distanza con il sinistro. 76? Atalanta tutta in avanti per l’ultimo arrembaggio. 74? Rete in fuorigioco di Vlahovic. 72? Miranchuk di piatto manda alto sopra la traversa. 70? Fuori ...

