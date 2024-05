(Di mercoledì 15 maggio 2024)non potrebbero arrivarci con stato d’animo, convinzioni e momento dimaggiormente agli antipodi. Eppure, la finale di Roma della Coppa Italia potrebbe verosimilmente azzerare tutto, perché in partite secche come queste conta anche la storia, l’abitudine e persino la forza della disperazione. Da una parte c’è la Dea, che di finale ne giocherà anche un’altra, persino più importante, a fine mese contro il Bayer Leverkusen, che però al momento è dieci spanne più avanti rispetto ai bianconeri. E allora, cogli l’attimo è il mantra dei bergamaschi, che hanno mai come stavolta la grandissima chance di prendersi ilnella gestione di: non serve un trofeo per valutare la bontà del suo operato con i nerazzurri, ma a questo punto sarebbe anche l’ora ...

2024-05-14 22:00:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: prove di formazione in casa Juventus in vista dell’attesissima finale di Coppa Italia di domani sera, a Roma, contro l’Atalanta . ...

Atalanta in forma smagliante, Gasperini vuole il primo titolo: Juventus e Allegri per uno scatto d’orgoglio - Atalanta in forma smagliante, Gasperini vuole il primo titolo: juventus e Allegri per uno scatto d’orgoglio - Atalanta e juventus non potrebbero arrivarci con stato d’animo, convinzioni e momento di forma maggiormente agli antipodi. Eppure, la finale di Roma della Coppa Italia potrebbe verosimilmente azzerare ...

Coppa Italia, notte da Dea o da Signora. Juve ultima chiamata, antipasto Atalanta - Coppa Italia, notte da Dea o da Signora. Juve ultima chiamata, antipasto Atalanta - Tre anni dopo ancora juventus e Atalanta a sfidarsi per una Coppa Italia che conta più per i bianconeri che per i bergamaschi, attesi tra sette giorni dalla finale di Europa League. Tre anni fa al Map ...

Calafiori si unisce alla Juventus: un'analisi dettagliata - Calafiori si unisce alla juventus: un'analisi dettagliata - Riccardo Calafiori, il difensore centrale del Bologna, è pronto a unirsi alla juventus. Secondo le ultime notizie dal mercato del calcio, Calafiori ha raggiunto un accordo di massima con il club bianc ...