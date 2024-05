Atalanta - Demiral contro Gasperini | 'Non andrei a cena con lui Non mi piace come tratta i giocatori'

Napoli, De Laurentiis e quel siparietto con un tifosi della Juve: "Eh no figlio mio" - Napoli, De Laurentiis e quel siparietto con un tifosi della Juve: "Eh no figlio mio" - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato uno dei protagonisti al termine dell'Assemblea di Lega che è andata in scena quest'oggi a Roma per un ...

demiral: "tornerei volentieri in italia" - demiral: "tornerei volentieri in italia" - Merih demiral chiama la Serie A. Il giocatore turco ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha sottolineato la volontà ...

Sarri non rimpiange il 'no' al Milan di Berlusconi: "Non avrei allenato quel grande Napoli" - Sarri non rimpiange il 'no' al Milan di Berlusconi: "Non avrei allenato quel grande Napoli" - “Il mio futuro Ora vado a pranzo con i’ mi’babbo”. A dirlo è Maurizio Sarri, con le parole riportate da La Gazzetta dello Sport, dal circolo ARCI di Matassino, dove si trova a sostenere uno dei sei ...