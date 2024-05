AstraZeneca | la storia che dobbiamo raccontare

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Discutere degli effetti collaterali del vaccino contro il Covid, non significa disconoscere l’utilità di un farmaco, ma semplicemente approfondire gli effetti indesiderati. Ecco perché, sull'argomento, Panorama pubblica l'inchiesta del New York Times. Perché in Italia è difficile parlare di effetti avversi dei vaccini anti-Covid? La scorsa settimana la multinazionale anglo-svedeseha annunciato il ritiro del suo farmaco in tutto il mondo. Ufficialmente il siero contro il Coronavirus è stato tolto dal commercio perché non più richiesto: conclusa la pandemia sarebbe finita anche la necessità di sottoporsi all’iniezione. Dunque, il gruppo farmaceutico avrebbe detto stop non solo alla produzione ma anche alla vendita. In realtà, le ragioni della scelta sarebbero dovute a ben altro, ovvero a una serie di inchieste giudiziarie in atto a seguito di gravi reazioni ...