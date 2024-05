Assemblea di Lega al Coni | Lotito e Galliani commentano le voci su Luis Alberto e Colpani

E’ stata convocata per mercoledì 15 maggio alle ore 14.45 in seconda convocazione l’ assemblea della Lega Serie A. Come ogni anno, si terrà nel giorno della finale della Coppa Italia, a Roma, presso il Salone d’Onore del Coni . Questi i punti ...

Assalto francese, ritirata spagnola: la FederCalcio di Gabriele Gravina si rimangia la riforma sugli arbitri, almeno per il momento. La proposta non è stata presentata e approvata nel consiglio federale, come da piano originario, ma soltanto ...

Marotta: "Casini messo in discussione". E Su Rabiot all'Inter sceglie il no comment - Marotta: "Casini messo in discussione". E Su Rabiot all'Inter sceglie il no comment - A margine dell’Assemblea di lega che si è tenuta quest’oggi al coni, l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha brevemente commentato gli esiti ai cronisti presenti: “Incontro positivo.

Inter, Marotta smentisce la crociata contro il presidente di Lega: “Mai in discussione la fiducia" - Inter, Marotta smentisce la crociata contro il presidente di lega: “Mai in discussione la fiducia" - (ANSA) - ROMA, 15 MAG - "Mai stata in discussione la fiducia a Casini". Lo ha detto Giuseppe Marotta, ad dell'Inter, lasciando l'assemblea di lega di A, svoltasi al coni, tornando sulla lettera ...

De Laurentiis e il selfie con i tifosi della Juve: "Siamo democratici" - De Laurentiis e il selfie con i tifosi della Juve: "Siamo democratici" - Il presidente del Napoli dopo l'assemblea di lega al coni si presta ad un selfie con un paio di tifosi bianconeri arrivati a Roma per la finale di Coppa Italia: "Bisogna essere democatici" (video di G ...