Aspetti allarmanti - non posso tacere Liliana Segre nella truppa anti-premierato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) "Non dubito delle buone intenzioni della cara amica Elisabetta Casellati, alla qualesolo esprimere gratitudine per la vicinanza che mi ha sempre dimostrato. Poiché però, a mio giudizio, il disegno di riforma costituzionale proposto dal governo presenta vari, none non voglio". Lo ha detto la senatrice a vita, intervenendo in Aula durante la discussione generale sul. Il tentativo di forzare un sistema di democrazia parlamentare introducendo l'elezione diretta del capo del governo, che è tipica dei sistemi presidenziali, comporta, a mio avviso, due rischi opposti", ha osservato: "Il primo è quello di produrre una stabilità fittizia, ...