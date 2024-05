Dopo il grande successo dello scorso anno, martedì 14 maggio torna in prima serata su CANALE 5 “Il VOLO – TUTTI per Uno”, con Il VOLO e la partecipazione di Giorgia. Il trio italiano più famoso al mondo, formato da Piero Barone, Gianluca ...

"Il Volo Tutti Per Uno" fa il pieno di ascolti su Canale 5 - "Il volo tutti Per Uno" fa il pieno di ascolti su Canale 5 - Ottimi ascolti su Canale 5 per il grande show "Il volo tutti Per Uno": leader assoluto della serata con 2.632.000 spettatori e il 18.95% di share. La prima delle tre serate evento ha visto ...

Ascolti tv, chi ha vinto tra 'Il Clandestino' e 'Il Volo - Tutti per Uno' - Ascolti tv, chi ha vinto tra 'Il Clandestino' e 'Il volo - tutti per Uno' - Roma, 15 mag. - (Adnkronos) - L’ultima puntata della fiction di Rai1 'Il Clandestino' con Edoardo Leo chiude con 2.821.000 di telespettatori e il 16,1% di share. Su Canale5, l’esordio di ieri della se ...

Il clandestino e Volo vicini. Bene Iene e Floris, Chiambretti parte male - Il clandestino e volo vicini. Bene Iene e Floris, Chiambretti parte male - Su Canale5 la prima puntata della seconda edizione de ‘Il volo – tutti per Uno’ ha raccolto 2,6 milioni di spettatori, pari al 18.9%. Le Iene sono state seguite da 1,56 pari all’11.2%. Su La7 ...