Ascolti tv - chi ha vinto tra ‘Il Clandestino’ e ‘Il Volo – Tutti per Uno’

Dopo il grande successo dello scorso anno, martedì 14 maggio torna in prima serata su CANALE 5 “Il VOLO – TUTTI per Uno”, con Il VOLO e la partecipazione di Giorgia. Il trio italiano più famoso al mondo, formato da Piero Barone, Gianluca ...

(Adnkronos) – L’ultima puntata della fiction di Rai1 'Il Clandestino' con Edoardo Leo chiude con 2.821.000 di telespettatori e il 16,1% di share. Su Canale5, l’esordio di ieri della seconda edizione de 'Il Volo – Tutti per Uno' è stato visto da ...

Roma, 15 mag. – (Adnkronos) – L?ultima puntata della fiction di Rai1 ‘Il Clandestino’ con Edoardo Leo chiude con 2.821.000 di telespettatori e il 16,1% di share. Su Canale5, l?esordio di ieri della seconda edizione de ‘Il Volo ? Tutti per Uno’ è ...

Catania, Bouah: "Grandissima gara, lo stadio pieno ci darà più forza" - Catania, Bouah: "Grandissima gara, lo stadio pieno ci darà più forza" - “Il gol mi ha dato tante emozioni, segnare a pochi minuti dalla fine della partita è sempre bello, soprattutto dopo una grande prestazione sotto tutti i punti di vista, fase offensiva e in fase ...

A Marano e Mugnano aerei in volo sulle case: «Martoriati dai rumori» - A Marano e Mugnano aerei in volo sulle case: «Martoriati dai rumori» - tutti mi hanno descritto una situazione che è ormai fuori controllo, specie per questi bambini stante la loro accentuata sensibilità al rumore. Purtroppo, soggetti pubblici e privati preposti a ...

Golf, tutti contro il neo papà Scheffler al PGA Championship. Presente anche l’Italia con Molinari - Golf, tutti contro il neo papà Scheffler al PGA Championship. Presente anche l’Italia con Molinari - Scottie Scheffler candidato numero uno per la vittoria al PGA Championship 2024, con Rory McIlroy pronto a dare battaglia sul campo che lo ha visto ...