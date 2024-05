Ascolti tv - chi ha vinto in tutte le fasce di ieri?

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ogni giorno in tv tanti programmi si sfidano tra di loro a colpi di audience: non c’è solo la prima serata o le agguerritedel preserale e access prime time. E’ infatti nell’arco di tutta la giornata che vanno in scena veri duelli di audience. Chi avrà battuto chi, ad esempio, in seconda serata oppure nella fascia pomeridiana? E in quella del mattino e di mezzogiorno? Scopriamo tutti i risultati deglitv dicome riportato da davidemaggio.it notizia in aggiornamento Daytime Mattina Agorà non va oltre il 4.1%. Su Rai1 TgUnoMattina interessa 406.000 spettatori con il 12.5%. Il TG1 delle 8 è seguito da 1.031.000 spettatori con il 21.3% (TG1 Economia: 1.003.000 – 22.1%). Unomattina intrattiene 785.000 spettatori con il 19.3% e la prima parte di Storie Italiane raggiunge 805.000 spettatori con il 20%. Su Canale5 Prima ...

