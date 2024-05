(Di mercoledì 15 maggio 2024) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti hannoila Matteo, il 25enne italiano arrestato in modo violento dalla polizia dinello scorso febbraio. A darne notizia è stata la mamma, la signora Vlasta. "Matteo è stato contattato dall’Ambasciata americana a Roma per comunicargli che il Dipartimento di Stato Americano gli ha

Matteo Falcinelli sta per torna re in Italia da Miami . Da quando è scoppiato il suo caso, il 25enne studente Italia no non si sente più al sicuro negli Stati Uniti....

Gli Stati Uniti hanno revocato il visto a Matteo Falcinelli , il 25enne di Spoleto il cui Arresto da parte della polizia di Miami aveva suscitato polemiche per le modalità usate dagli agenti. Lo ha riferito la madre , Vlasta Studenicova, che stava per ...

Arresto Miami, madre di Falcinelli: "Revocato il suo visto Usa" - Arresto miami, madre di falcinelli: "Revocato il suo visto Usa" - (Adnkronos) - Gli Stati Uniti hanno revocato il visto a Matteo falcinelli, il 25enne italiano arrestato in modo violento dalla polizia di miami nello scorso febbraio. A darne notizia è stata la mamma, ...

Gli Usa revocano il visto a Matteo Falcinelli. Non tornerà in Italia - Gli Usa revocano il visto a Matteo falcinelli. Non tornerà in Italia - Il 25enne di Spoleto, arrestato e violentemente incaprettato dalla polizia di miami, se lasciasse gli Stati Uniti non potrebbe più farvi rientro per seguire il “programma di rieducazione” che fa decad ...

Arresto Miami, madre Matteo Falcinelli: revocato il suo visto Usa - Arresto miami, madre Matteo falcinelli: revocato il suo visto Usa - Gli Stati Uniti hanno revocato il visto a Matteo falcinelli, il 25enne di Spoleto il cui arresto da parte della polizia di miami aveva suscitato polemiche per le modalità usate dagli agenti. Lo ha ...