Torna per il secondo anno consecutivo l’ Arezzo Wave Music School , un concorso dedicato a valorizzare il talento dei giovani Music isti delle scuole medie superiori di Arezzo e provincia. Organizzato dalla Fondazione Arezzo Wave Italia e dall’Ufficio ...

Arezzo Wave Contest , il principale concorso live per la musica emergente in Italia, festeggia il suo trentottesimo anniversario con una partecipazione eccezionale. Quest’anno, il Contest ha registrato iscrizioni da 99 province italiane, con 886 ...

Arezzo Wave Contest , il principale concorso live per la musica emergente in Italia, festeggia il suo trentottesimo anniversario con una partecipazione eccezionale. Quest’anno, il Contest ha registrato iscrizioni da 99 province italiane, con 886 ...

Arezzo Wave Contest 2024: record di partecipazioni e un appello al Comune - arezzo wave Contest 2024: record di partecipazioni e un appello al Comune - arezzo, 16 maggio 2024 – « Mentre il arezzo wave Contest festeggia il suo trentottesimo anniversario con una partecipazione eccezionale, si auspica che l'amministrazione comunale di arezzo dedichi a q ...

Gloria Peruzzi - Gloria Peruzzi - Tra le quasi 200 emittenti per la prima volta ce n’è anche una aretina. I protagonisti raccontano: "Facciamo le ore piccole insieme, ci confrontiamo per decidere". Le notti in diretta sul Festival ...