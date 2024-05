Arabia Saudita - test antidoping a sorpresa per l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo

Ronaldo, blitz antidoping nel centro dell’Al Nassr - Ronaldo, blitz antidoping nel centro dell’Al Nassr - Cristiano Ronaldo e alcuni compagni di squadra hanno ricevuto la visita a sorpresa degli ispettori antidoping nel centro di allenamento: rabbia da parte dei diretti interessati e dei tifosi, ecco cos' ...

L'OPINIONE - Scozzafava: "Il Napoli farà di tutto per tenere Kvaratskhelia, Conte Fase cruciale della trattativa" - L'OPINIONE - Scozzafava: "Il Napoli farà di tutto per tenere Kvaratskhelia, Conte Fase cruciale della trattativa" - In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Monica Scozzafava, Corriere della Sera: “Conte ed il Napoli si piacciono da mesi, ma una trattativa è fatta di tante fas ...

CDM - Napoli, in caso di sconfitta con la Fiorentina gli azzurri diranno addio alle Coppe Europee - CDM - Napoli, in caso di sconfitta con la Fiorentina gli azzurri diranno addio alle Coppe Europee - Il Corriere del Mezzogiorno ha presentato la gara tra la Fiorentina e il Napoli, decisiva per la Conference League: "Venerdì il Napoli ha l’ultima occasione per non dare il colpo definitivo ad una sta ...