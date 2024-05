Appiccarono il fuoco al bosco degli Astroni - arrestati con l’accusa di disastro ambientale

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Nell’estate del 2022 fecero esplodere dei fuochi pirotecnici in un area adibita a parcheggio, non chiamarono i soccorsi per le fiamme che si sprigionarono e l’incendio che si propagò distrusse 40 ettari di vegetazione, otto dei quali all’interno della Riserva Naturale Oasi Wwf “CratereAstron”. Per questo due persone, grazie alle indagini del Nucleo Investigativo di Polizia, Agroalimentare e Forestale di Napoli del Gruppo Carabinieri Forestale, sono ora agli arresti domiciliari, e destinatari di un sequestro preventivo. Sono accusate di incendio boschivo,e distruzione di beni paesaggistici e di habitat naturale di interesse comunitario. E’ accaduto tutto nella notte tra il 31 luglio ed il 1 agosto 2022; protagonisti due uomini, un 36enne e un 61enne residenti in NAPOLI, ...

