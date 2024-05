Antonomia differenziata - De Luca | Se non la combattiamo ci massacrerà

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Rivolgo un appello ai cittadini di Napoli, della Campania e del Sud a mobilitarsi, a non dormire perché non ci regaleranno nulla. Se nonci calpesteranno, se nonl’autonomiaci”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, nel corso del suo intervento in occasione della presentazione del nuovo Centro ustioni pediatriche dell’ospedale Santobono di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

