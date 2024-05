Anticipazioni Uomini e Donne oggi - 15 maggio 2024 | Trono Classico e Over

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 15 maggio 2024), mercoledì 15è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, mercoledì 15, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diIn primo piano vedremo che Ida non è presente e dovrebbe lasciare definitivamente il. Ospite speciale Giucas Casella per parlare del suo flirt/storia avuta, anni fa, con Tina Cipollari. Un gossip tornato in auge nelle ultime ...