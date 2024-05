Anniversario alluvione Forlì - pioggia in arrivo | cambia il programma delle celebrazioni

(Di mercoledì 15 maggio 2024), 15 maggio 2024 - Le previsioni meteo per le prossime ore hanno imposto unmento per ildilegate all'dell'. La messa e l'esibizione in musica che si sarebbero dovute svolgere all'aperto, in piazza Saffi, saranno ospitate in altre sedi al coperto. Resta invariata, alle 17 presso porta Schiavonia, l'Inaugurazione del monumento dedicato alla memoria della disastrosadel maggio 2023; alle 18 al duomo disi terrà la messa celebrata dal vescovo della Diocesi di- Bertinoro Livio Corazza e alle 19.30 al palazzetto dei Romiti (via Sapinia n.40) avrà luogo l'omaggio in musica a curascuole di musica forlivesi. Si fa presente che all’interno ...

