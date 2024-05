Annalisa - quando ad Amici cantò Eppure Sentire di Elisa

Durante il concerto tenuto a Roma Annalisa ha duetta to insieme all'amica e collega Alessandra Amoroso . Il video L'articolo Annalisa duetta in concerto con Alessandra Amoroso , sua fan numero uno dal debutto ad Amici (VIDEO) proviene da Novella 2000.

Amici 23, in attesa della finale escono gli EP di Holden, Mida, Petit e Sarah - amici 23, in attesa della finale escono gli EP di Holden, Mida, Petit e Sarah - I 4 cantanti giunti all'ultima puntata del talent show di Canale 5 sono pronti a fare il proprio debutto sul mercato discografico.