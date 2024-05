Angelina Mango strega l’America - il New York Times | Una stella nascente

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Già dai suoi esordi all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi,è stata in grado di entrare nei cuori degli spettatori per la sua voce incredibile e per la delicatezza con cui esprime i suoi sentimenti servendosi della musica. Un’attitudine che l’ha premiata anche durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo che, insieme al suo brano La Noia, l’ha portata non solo alla vetta della classifica, ma anche all’Eurovision Song Contest, uno dei palchi più ambiti per far conoscere la propria musica a livello internazionale. Apprezzatissima dai fan italiani, oraè unain ascesa anche secondo il pubblico oltreoceano. Lo conferma il New, che in un editoriale ha speso parole meravigliose per la nostra beniamina....