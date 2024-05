Angelina delusa dall’Eurovision | troppa tensione e atmosfera pesante

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L’Eurovision Song Contest 2024 è stato uno degli eventi più carichi di tensioni politiche degli ultimi anni, complicate ulteriormente dalla situazione a Gaza e dalla partecipazione di Israele. Le tensioni si sono fatte sentire non solo sul palco, ma anche dietro le quinte, influenzando l’generale dell’evento.Leggi anche:Mango acclamata dal NY Times Contestazioni e Dichiarazioni dei Partecipanti Diverse star del concorso, comeMango e Bambie Thug, hanno espresso pubblicamente il loro disagio per l’che si respirava nel backstage. Inoltre, alcuni artisti, tra cui il britannico Olly Alexander, hanno firmato una dichiarazione congiunta chiedendo un cessate il fuoco a Gaza, dimostrando come l’evento musicale sia diventato un palcoscenico per manifestare ...

