Andrea Diprè ricoverato? Spunta un video in un bagno - due nuove versioni

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ieri sera i maggiori quotidiani hanno rilanciato la notizia secondo la qualesarebbe statod’urgenza dopo una presunta overdose. La paginateca Dipreista ha dichiarato che persone molto vicine all’avvocato avrebbero assicurato che l’uomo era in gravi condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento (il personale della struttura ospedaliera però avrebbe escluso la presenza diin terapia intensiva). Poco fateca Dipreista ha pubblicato un aggiornamento: “Ciao a tutti, in questo momentoè stabile ma non sta bene. Ringrazio tutti i giornalisti che con poco tatto hanno fatto impazzire il centralino dell’ospedale in un momento così delicato“. Anche Il Fatto Quotidiano ha confermato che il Santa Chiara non ha potuto confermare il ...