Ancora guai per Camila Giorgi Indagata per la dichiarazione 2023

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Nuoviper la tennista, inseguita dal fisco di casa nostra. Sono ben tre le indagini che la procura di Prato ha aperto negli ultimi anni per la mancatadei redditi della famosa tennista, originaria delle Marche ma residente a Calenzano, motivo per cui il tribunale di competenza è quello pratese. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, oltre ai due procedimenti (uno già concluso con l’assoluzione dell’atleta e un secondo per il quale è stata rinvia a giudizio) , c’è un terzo fascicolo aperto dalla procura pratese per l’omessadei redditi del, quindi quelli riferiti al 2022. Nei giorni scorsi i finanzieri si sono presentati alla porta di casa dia Calenzano per recapitarle l’avviso di garanzia dell’ultima ...

Camila Giorgi “ rientrerà prossimamente in Italia“. All’indomani della notizia sugli accertamenti fiscali in corso sono intervenuti i legali della tennista, gli avvocati Federico Marini e Cristian Carmelo Nicotra. L’Agenzia delle Entrate, ha scritto ...

Ci sono anche conti del ristoranti e Multe non pagate tra i debiti di Camila Giorgi . E ance un Uipe, ovvero un titolo esecutivo per la riscossione europea. Che arriverebbe dalla Gran Bretagna. Oltre i 465 mila euro pignorati alla Federtennis dal ...

