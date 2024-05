(Di mercoledì 15 maggio 2024) Siamo ormai agli sgoccioli di questa edizione didi Maria De Filippi poiché sabato andrà in onda la finale. Nonostante ciò, sui social i fan del programma provano a scoprire qualcosa in più sui loro idoli. È il caso diGiovannini (cantante) e(ballerino). I due hanno sempre professato di avere una L'articolo

Amici, più di una bella amicizia tra Martina e Kumo Ai fan non sfugge l’ultima foto - amici, più di una bella amicizia tra martina e Kumo Ai fan non sfugge l’ultima foto - Siamo ormai agli sgoccioli di questa edizione di amici di Maria De Filippi poiché sabato andrà in onda la finale. Nonostante ciò, sui social i fan del programma provano a scoprire qualcosa in più sui ...

"Amici 2023", nuova coppia a sorpresa: Martina e Kumo ufficializzano la storia - "amici 2023", nuova coppia a sorpresa: martina e Kumo ufficializzano la storia - A qualche giorno dall'eliminazione, la cantante di Anna Pettinelli ha ufficializzato la storia d'amore con il ballerino Kumo con un selfie in bianco e nero e un cuoricino. I due avevano sempre parlato ...

Elezioni Amministrative 2024: a Viarigi Ivo Franco Gatti sfida la sindaca uscente Francesca Ferraris - Elezioni Amministrative 2024: a Viarigi Ivo Franco Gatti sfida la sindaca uscente Francesca Ferraris - Anche a Viarigi si vota per l’elezione del Sindaco ed il rinnovo del consiglio comunale, che avverrà nelle elezioni dei prossimi 8 e 9 giugno. Sono due i ...