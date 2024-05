Amici - la confessione di Martina | con chi è fidanzata

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Personaggi Tv.è stata eliminata dadurante la puntata di sabato 4 maggio 2024, ad un passo dalla finale. Quello nel talent show di Maria De Filippi è stato un percorso durato 8 mesi, nel qualeha mostrato le sue doti di cantante ai fan del programma. In questi mesi, la ragazza ha anche stretto dellezie speciali all’interno della casetta. Una di queste si sarebbe trasformata in qualcosa di più, anche se pochi giorni fa lei aveva negato che con l’ex allievo difosse nato un amore. Chi è il fidanzato di? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Mirko Brunetti rivela per la prima volta: “Ho subito due interventi al cuore” Leggi anche: “Grande Fratello”, l’ex volto del programma diventerà mamma per la seconda volta: “Un piccolo miracolo” Le ...