Amici 23 - un professore verso l’addio | il nome del possibile sostituto

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Uno degli insegnanti di23 potrebbe lasciare il talent dopo la finalissima del 18 Maggio 2024. La voce inizia già a circolare proprio perchè c’è già ildelprofessionista che andrà a sostituirlo. Vi ricordiamo che i professori del talent sono Raimondo Todaro, Anna Pettinelli, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Emanuel Lo: scopriamo chi sembra vicino all’abbandono.24: ilche potrebbe abbandonare e chi lo sostituisce L’indiziato a lasciareè Raimondo Todaro che già l’hanno scorso era stato al centro di numerosi gossip legati al programma. Ilha perso sin da subito i suoi ballerini al Serale e più volte è stato criticato per la gestione di alcuni allievi, come Nicholas Borgogni. Il ...

News tv. “Amici” , sabato 18 maggio 2024 andrà in onda in diretta su Canale Cinque l’attesissima finale del talent show di Canale Cinque condotto da Maria De Filippi. secondo gli ultimi sondaggi che circolano sul si è delineato un quadro abbastanza ...

Mancano pochi ssimi giorni alla finale di Amici 23, che andrà in scena sabato 18 maggio 2024. Una finale che vedrà in gara ben sei alunni, perché durante la finalissima, nell’ultimo scontro tra Mida e Sarah , i giudici hanno deciso di portare in ...

Amici 23, chi sarà il vincitore finale di sabato 18 maggio: il trionfo di Sarah sui social - amici 23, chi sarà il vincitore finale di sabato 18 maggio: il trionfo di Sarah sui social - Per la finale in diretta del talent show di sabato 18 maggio, i fan social fanno il tifo per la cantante Sarah ...