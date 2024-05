Tempo di lettura: < 1 minutoSi è tenuto ieri sera il primo di tanti concerti della cover band dei Pooh “Amici per sempre reunion”. In un teatro San Marco gremito di persone arrivate anche dalla provincia per assistere alle tre ore di concerto, ...

Doppio concerto nel Chietino per Pierdavide Carone: il tour estivo arriva a San Buono e Caldari di Ortona - Doppio concerto nel Chietino per Pierdavide Carone: il tour estivo arriva a San Buono e Caldari di Ortona - Doppia data abruzzese, questa estate, per Pierdavide Carone, il cantautore romano diventato noto al grande pubblico dopo la sua partecipazione al talent show amici di Maria De Filippi ... note le date ...

IF – Gli amici immaginari, la commedia fantasy di John Krasinski - IF – Gli amici immaginari, la commedia fantasy di John Krasinski - Con IF - Gli amici immaginari, John Krasinski (The Office) realizza e interpreta un film che può essere accostato alla Pixar.

Amici 23, partono i tour dei cantanti: le date degli instore - amici 23, partono i tour dei cantanti: le date degli instore - Arrivano le date dei tour instore dei cantanti di amici 23: ecco dove sarà possibile incontrarli nelle prossime settimane ...