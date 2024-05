Amici 23 - Martina Giovannini e Kumo escono allo scoperto | la foto che conferma la loro storia

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tra i tanti rapporti che si sono creati all’interno della scuola di23 c’è anche quello tra la cantantee il ballerino. Nel programma, infatti, i due si sono sempre supportati a vicenda e non hanno mai nascosto di avere una simpatia reciproca. A tal proposito il ballerino, eliminato nel corso della prima puntata del talent show, intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo aveva spiegato di essere entrato nella scuola da fidanzato e di essersi lasciato per problemi interni alla coppia, ma di non essere alla ricerca di una nuova: Sono entrato fidanzato e mi sono lasciato per problemi di coppia. Non sto cercando nulla, in casa mi piaceva dimostrare amore in altre maniere.dal canto suo, nel salotto di Silvia hato la ...