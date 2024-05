Amici 23 - l’indiscrezione nel talent scoppia alla vigilia della finale | È Petit?

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tutti i favori del pronostico sono per lui,è il favoritovittoriadi23. Sarà lui a sollevare la coppa del “serale”storica trasmissione Mediaset? Lo sapremo sabato 18 maggio. Frattanto, per chi si fosse perso le sue esibizioni, il 18enne Salvatore Moccia in arte(piccolo in francese: sua nonna era francese) con la sua abilità nel fondere diverse lingue e dialetti nelle sue canzoni – tra cui il romano, il napoletano, l’italiano, l’inglese e il francese – ha stregato la giuria. Di seguito trovate il videosua esibizione in semisulle note di “Tornerai”. ( dopo il VIDEO) La squadra di Rudy Zerbi Rudy Zerbi ci ha visto lungo e ha voluto subito il giovane rapper nella sua squadra, che si è ...