Alluvione Marche - prorogata la sospensione dei mutui | ecco dove

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Pesaro, 15 maggio 2024 - E’ stataladelle rate deiper i comuni dellecolpiti dal maltempo. A comunicarlo, attraverso una nota, è stata l'Abi, segnalando che è stata pubblicata, sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, la delibera del consiglio dei ministri. Il risultato è la proroga a 12 mesi delladelle rate deiprevista dall'ordinanza del capo della protezione civile dopo l'del maggio dello scorso anno nei comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore e di Urbino. Nell'ordinanza si fa poi esplicito riferimento all'accordo sottoscritto da Abi e dalle Associazioni dei consumatori per assicurare tempestività degli interventi a favore delle ...

Relazione Anac 2023, Regione Marche 'solida collaboratrice' - Relazione Anac 2023, Regione marche 'solida collaboratrice' - E ancora: "la collaborazione con le diverse istituzioni pubbliche, come quella con il Ministero dell'Interno, la Regione marche, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), l'Automobile Club d'Italia ...

Tajani nelle Marche: il segretario nazionale di FI in quattro comuni. Ecco quando - Tajani nelle marche: il segretario nazionale di FI in quattro comuni. Ecco quando - ANCONA Il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani sarà nelle marche. La visita è stata programmata per domenica 19 maggio attraverso un programma reso noto anche ...

Regione Marche: oltre 400 milioni di fondi europei rivolti alle imprese, al mondo del lavoro e della formazione - Regione marche: oltre 400 milioni di fondi europei rivolti alle imprese, al mondo del lavoro e della formazione - Regione marche: oltre 400 milioni di fondi europei rivolti alle imprese, al mondo del lavoro e della formazione - picenotime.it - IT ...