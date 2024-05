Alluvione in Lombardia - esonda il fiume Sillaro a Borghetto Lodigiano | l’acqua raggiunge garage e piani terra – Video

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ilhato all’altezza diin seguito all’ondata di maltempo che ha colpito la. La situazione, come mostrano le immagini, è via via più complessa:ha raggiunto idelle abitazioni allagandoe cantine. La Protezione Civile sta intervenendo con sacchi di sabbia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

