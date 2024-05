Tra le giornate di ieri e oggi, giovedì 2 maggio, si sono registrate Forti piogge in tutta la Lombardia . L'assessore del Comune di Milano alla Sicurezza e Protezione Civile è preoccupato per l'innalzamento dei livelli dei fiumi Seveso e ...

Alluvione in Lombardia dopo l'esondazione di Lambro e Seveso, disagi non solo a Milano: i comuni coinvolti - Alluvione in lombardia dopo l'esondazione di lambro e Seveso, disagi non solo a Milano: i comuni coinvolti - Gianluca Comazzi-, già realizzate da Regione lombardia, che limitano le piene del lambro, stiamo fronteggiando una situazione davvero difficile e contenendo impatti ancor più pesanti su tutti i comuni ...

Emergência de mau tempo na Lombardia: depois do Lambro, o Seveso também inundou - Emergência de mau tempo na lombardia: depois do lambro, o Seveso também inundou - Per il Seveso è stata attivata la vasca di laminazione a Bresso per proteggere i quartieri: in dieci ore si è riempita e il fiume è esondato a Niguarda ...

Cronaca meteo diretta. Forte maltempo su Milano, allagamenti, nubifragi e collegamenti ferroviari in tilt. Esonda il Lambro, a rischio il Seveso - Cronaca meteo diretta. Forte maltempo su Milano, allagamenti, nubifragi e collegamenti ferroviari in tilt. Esonda il lambro, a rischio il Seveso - SITUAZIONE ORE 9, PRIMI ALLAGAMENTI E CRITICITA'. La forte perturbazione che sta interessando il Nord Italia ed in particolare la lombardia sta dando luogo a condizioni di forte maltempo anche a Milan ...